Повторная ВВК 2026 года: эксперты объяснили, когда она обязательна

Вопрос регулярности прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) остается одним из наиболее обсуждаемых среди военнообязанных украинцев. Многих интересует, автоматически ли аннулируются результаты обзора 2025 года и возникает ли обязанность снова посещать врачей в 2026-м.

Об этом пишут специалисты сервиса Kadroland.

Ключевым моментом является то, что медицинское освидетельствование проводится исключительно по официальному направлению от Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Это значит, что ни работник без помощи других, ни его работодатель не могут инициировать прохождение комиссии. Процесс запускается только после того, как военнообязанный получит ответный вызов (повестку на ВВК) от ТЦК.

Права работодателя и обязанности работника

Юристы отмечают важность соблюдения процедуры, определенной постановлением Кабмина №1487. В этом контексте выделяют несколько критических правил:

Работодатель не имеет права требовать от подчиненного самостоятельно идти на ВВК.

Отказ работника проходить медосмотр без официального направления от ТЦК не считается нарушением трудовой дисциплины или правил учета.

Даже если срок предыдущей комиссии формально «истек», без нового вызова из ТЦК лицо не обязано появляться к врачам.

Статус «ограниченно пригодный» и обзор в 2026 году

Для лиц, которым в 2025 году был установлен статус ограниченной пригодности (или обновлен статус по новой классификации), правила остаются неизменными. Повторная ВВК в 2026 году будет обязательна только в случае получения персонального направления.

Напомним, парламент одобрил законопроект №13335. Документ предусматривает, что военнообязанных, не состоящих на учете в ТЦК или состоящих в розыске, разрешат временно брать на работу и оформлять бронирование.

Заметим, что речь идет о временном трудоустройстве и бронировании. Оно не может превышать 45 календарных дней с даты заключения трудового договора с работником и предоставляется не более одного раза в течение календарного года.