Повторная ВВК для ограниченно пригодных: что грозит за несвоевременный или непройденный медосмотр

Юрист объяснила, когда непройденная ВВК будет считаться нарушением правил воинского учета и какое наказание грозит в таком случае.

Согласно украинскому законодательству, все военнообязанные, признанные ранее ограниченно пригодными, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 февраля 2025 года. Впрочем, из-за загруженности ВВК это требование вряд ли удастся вовремя выполнить всем мужчинам со статусом "ограниченно пригодный". Будет ли непройденная ВВК основанием для привлечения военнообязанных к ответственности, рассказала доктор юридических наук Наталья Опольская в интервью "Телеграф".

По словам юриста, правилами военного учета устанавливаются обязанности для всех участников процесса прохождения военно-врачебной комиссии:

ТЦК и СП — должны направить на ВВК;

военнообязанный — явиться по вызову ТЦК для прохождения медосмотра;

ВВК – должна провести медосмотр военнообязанного и сделать заключение о пригодности.

"В Правилах воинского учета предусмотрено, что призывники, военнообязанные и резервисты должны прибыть по вызову в ТЦК и СП в сроки, указанные в мобилизационных распоряжениях, повестках, распоряжениях для прохождения медицинского осмотра. Действующим законодательством не предусмотрено, что военнообязанный должен проявлять инициативу по прохождению медицинского осмотра, а наоборот указано, что это обязанность ТЦК и СП направить на ВЛК", – подчеркнула Опольская.

Она добавила, что нарушения закона нет только тогда, когда по каким-либо причинам ТЦК не направлял ограниченно годного военнообязанного на ВВК. Впрочем, если повестка все же была, человека могут привлечь к ответственности.

"Ответственность за неявку – административная, урегулированная статьями 210, 210-1 КУоАП и предусматривает штраф в размере от 17 000 гривен", – уточнила юрист.

Наталья Опольская добавила, что уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, признаются:

непреодолимое препятствие стихийного характера;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия;

другие обстоятельства, лишившие гражданина возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

смерть близкого родственника (родителей, жены/мужа, ребенка, родных брата/сестры, деда/бабушки) или близкого родственника супруги/супруга.

В то же время, отсутствие нового заключения ВВК не дает оснований для автоматического изменения статуса военнообязанного. Он остается ограниченно пригодным, пока врачи ВВК не сделают другое заключение.

Напомним, в 2025 году в Украине снова могут измениться отдельные правила мобилизации. Проведение рейдов с участием ТЦК сохранится как минимум на нынешнем уровне, а в случае законодательных изменений штрафы могут стать "конвейерным делом". Адвокат Роман Симутин не исключает, что количество попыток наложить штрафы может возрасти в геометрической прогрессии.

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