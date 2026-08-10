ЧАЭС

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Украинские военные готовятся к возможному возвращению российских войск в Чернобыльскую зону в Киевской области, как это было в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Об этом сообщает Der Spiegel.

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По всей зоне каждые несколько километров оборудованы контрольно-пропускные пункты. Строительная техника роет траншеи и ямы в песчаной почве, а вырытый песок используют для насыпей на перекрестках дорог. Под песчаными холмами уже обустраивают оборонные галереи, стены и потолки которых изготавливаются из древесины окрестных сосновых лесов.

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Вдоль дорог устанавливают высокие металлические столбы с пластиковыми сетками между ними, чтобы препятствовать полетам беспилотников, заставляя их запутываться. Такая тактика уже применялась на Донбассе.

Издание обращает внимание на опасную близость Беларуси: между ней и Чернобыльской зоной всего около 15 км. В случае изменения ситуации объект окажется в зоне досягаемости FPV-дронов.

Отдельно Der Spiegel пишет о защитном здании над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС, установленную в 2016 году для предотвращения утечки радиоактивных частиц оболочку рассчитывали на 100 лет, однако после удара российского беспилотника в феврале 2025 года она уже не функционирует должным образом: тогда внутри произошел тлеющий пожар, уничтоживший мембрану. Поврежденную металлическую оболочку украинцы залатали.

Напомним, в ночь на 14 февраля 2025 года российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие на Чернобыльской АЭС. Повреждения укрытия существенные.

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