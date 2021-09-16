Повторное заражение коронавируса: врач подробно объяснил, кто рискует еще раз подхватить COVID-19

Повторное заражение коронавируса: врач подробно объяснил, кто рискует еще раз подхватить COVID-19

Большинство людей после перенесенного COVID-19 имеют длительный качественный иммунитет.

Люди, переболевшие коронавирусом, могут заразиться повторно, но крайне редко. Преимущественно коронавирус повторно поражает тех, кто имеет дефекты иммунитета, которые не позволяют сформировать полноценный длительную защиту.

Об этом сообщил врач Евгений Дубровский в своем Facebook.

По его словам, больные повторно выздоравливают. Кроме того, тяжело болеют вообще крайне редко (0,05% случаев попадают в стационар). Значит, их иммунитет достаточный, чтобы выздороветь, но недостаточен для формирования иммунной памяти.

"Я таких пациентов видел. Люди, страдающие определенными сопутствующими заболеваниями, что и объясняет всю ситуацию. В любом случае, это не является проблемой мирового масштаба, так как 99,9% после перенесенного ковида прекрасно формируют длительный качественный иммунитет и не болеют повторно много месяцев. Более того, некоторые исследователи уже приходят к выводу, что не исключается и вариант пожизненного иммунитета после SARS-CoV-2", — объясняет он.

Врач также добавил, что привитые, как и предупреждают производители всех без исключения вакцин, могут заболеть. Этого не наблюдается массово, но, как говорит Дубровский, здесь нет ничего неожиданного. Ни ВОЗ, ни CDC, ни Минздрав не утверждают, что вакцинация гарантирует стопроцентную защиту.

"Вообще, если смотреть глобально, цель вакцинации защитить уязвимые группы риска и попытаться снизить тяжесть заболевания", — подытожил он.

Ранее в Минздраве рассказали, что заболеть повторно коронавируса после выздоровления риск через 3-5 месяцев. Впрочем, случаи повторного инфицирования с интервалом в 1,5 месяца.

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