Повторную ВВК до 4 февраля не успеет пройти большинство ограниченно пригодных: какие изменения готовят

Большинство ограниченно пригодных, которые по закону должны повторно пройти ВВК до 4 февраля 2025 включительно, не успеют этого сделать Им грозят штрафы и другие юридические неприятности.

Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.

По ее словам, соответствующие медосмотры не прошли более 1 миллиона человек, поскольку либо не получали вызовов на ВВК, либо не могут их получить в ТЦК из-за очередей.

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"Очевидно, что абсолютно нереально пропустить через ВВК такое количество людей до 4 февраля. Потом (не сейчас) будем разбираться, как так случилось и кто ответственен за неудовлетворительную организацию процесса", — написала она на своей странице в Facebook.

Ирина Верещук сообщила о готовящихся срочных мерах:

в Верховной Раде работают над внесением законодательных изменений, чтобы продлить срок повторного медосмотра ограниченно пригодных;

разрабатываются нормативные изменения, чтобы пока не применять штрафы;

Минобороны и Минздрав срочно обеспечивают надлежащие графики работы ВВК, чтобы своевременно обработать всех ограниченно пригодных, а также обеспечивают соответствующие вызовы людей на ВЛК.

"Так будет конструктивно. Но все ограниченно пригодны должны пройти повторный медосмотр. Как того требует закон", — подчеркнула Верещук.

Напомним, непройденная ВВК будет считаться нарушением правил военного учета.

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