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- Украина
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Повторные удары по энергетике Днепра: более 60 тысяч потребителей без света
Восстановление электроснабжения начнут, как только разрешит ситуация безопасности.
В Днепре более 60 тысяч потребителей остались без электроснабжения из-за повторных российских атак на энергетику.
Об этом сообщила Днепропетровская ОВА .
По сообщению администрации, восстановительные работы начнутся, как только разрешит ситуация с безопасностью.
На момент публикации сообщения атака на область продолжалась. В ОВА призвали жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Напомним, что в Запорожье на 12 часов перекроют дамбу ДнепроГЭС: как объехать
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