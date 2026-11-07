Повторные удары по энергетике Днепра: более 60 тысяч потребителей без света

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В Днепре более 60 тысяч потребителей остались без электроснабжения из-за повторных российских атак на энергетику.

Об этом сообщила Днепропетровская ОВА .

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По сообщению администрации, восстановительные работы начнутся, как только разрешит ситуация с безопасностью.

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На момент публикации сообщения атака на область продолжалась. В ОВА призвали жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

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