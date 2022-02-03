Повторные выборы президента "Могилянки": студенты объявили забастовку, а Стефанчук хочет объяснения от Шкарлета

Объявление забастовки не означает прерывание учебного процесса.

Из-за непризнания Министерством образования и науки результатов голосования во втором туре выборов президента национального университета "Киево-Могилянская академия" студенты объявили бессрочную забастовку.

Об этом говорится в совместном заявлении органов студенческого самоуправления НаУКМА от 2 февраля 2022 года.

"Мы не прерываем учебный процесс, но во время проведения протестных акций студенты имеют право не посещать занятия. Мы призываем администрацию НаУКМА обеспечить право студентов на протест!" – говорится в заявлении.

Отмечается, что студенты также создали забастовочный комитет по организации акций протеста против решения министра образования и науки Сергея Шкарлета. К нему присоединились представители органов студенческого самоуправления: Студенческая коллегия и Конференция студентов, руководители студенческих организаций, представители преподавателей и работников университета.

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"О времени и дате протеста будет сообщено завтра, 03 февраля 2022 г.", — говорится в заявлении.

Этим решением органы студенческого самоуправления выражают свое несогласие с решением министерства и поддерживают право могилянцев самостоятельно избирать своего президента.

В свою очередь председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук направил обращение к министру образования и науки Сергею Шкарлету с требованием обосновать отказ МОН признавать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

"Я всегда был и остаюсь сторонником университетского самоуправления, по которому только сообщество университета имеет право выбирать себе руководителя. И это право – священное! Ведь это часть народовластия. И потому я как бывший профессор "Могилянки", как ученый, как человек, искренне заинтересованный в том, чтобы долгий избирательный процесс президента НаУКМА завершился и один из самых мощных вузов в конце концов честно и прозрачно получил своего руководителя", — написал он на странице Facebook.

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Стефанчук отметил, что сегодня в рамках парламентского контроля он направил обращение к Шкарлетту с требованием обосновать решение МОН об отказе признавать результаты выборов президента НаУКМА, а также аргументировать решение о назначении повторных выборов.

Председатель ВР также обратился к министру внутренних дел Денису Монастырскому и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой взять под контроль обеспечение беспристрастного и оперативного расследования дела о похищении урн для голосования.

Кроме того, Стефанчук направил письма министру юстиции, министру здравоохранения, и.о. главы Государственной налоговой службы, главы НАПК, главы СБУ с просьбой предоставить информацию о лицах, которые проходили спецпроверку перед назначением на должность руководителя заведения за 2020-2022 годы.

Напомним:

На должность президента баллотировались и.о. президента НаУКМА, кандидат экономических наук, доцент, и. декана факультета экономических наук Александра Гуменная и председатель НАОКВО Сергей Квит. По итогам голосования, состоявшегося 20 января 2022 года, Александра Гуменная набрала 201 голос (33.9%), Сергей Квит – 232 (39,1%).

и.о. президента НаУКМА, кандидат экономических наук, доцент, и. декана факультета экономических наук и председатель НАОКВО Александра Гуменная набрала 201 голос (33.9%), Сергей Квит – 232 (39,1%). 27 января прошел второй тур выборов президента НаУКМА. В тот же день Сергей Квит сообщил, что с избирательного участка вуза неизвестные похитили одну из урн для голосования. Впоследствии полиция Киева сообщила, что урна была найдена неповрежденой на одной из улиц возле НаУКМА и возвращена избирательной комиссии. По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 396 Уголовного кодекса "хулиганство".

президента НаУКМА. В тот же день для голосования. Впоследствии полиция Киева сообщила, что урна По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 396 Уголовного кодекса "хулиганство". На сайте вуза 28 января обнародовали сообщение, что по результатам голосования Квит получил 235 голосов (52,80%), а Гуменная – 191 голос (42,92%).

Несмотря на признание могилянского сообщества, министр образования и науки Сергей Шкарлетт заявил, что МОН не будет признавать результаты выборов в НаУКМА. И 2 февраля Министерство образования и науки объявило конкурс на должность президента Киево-Могилянской академии.

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