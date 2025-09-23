- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 762
- Время на прочтение
- 1 мин
Повторный обстрел Запорожья, Зеленский начал свой визит в США: главные новости ночи 23 сентября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 23 сентября 2025 года:
Обстрел Запорожья в ГСЧС и ОВА показали последствия (фото) (видео) Читать далее –>
Генсек ООН призвал не отказывать Палестине в государственности, чтобы не «давать подарки экстремистам» Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину беспилотниками Читать далее –>
В результате ночной атаки на Запорожье погиб один человек — ОВА Читать далее –>
Зеленский в Нью-Йорке провел ряд встреч: что известно Читать далее –>