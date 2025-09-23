ТСН в социальных сетях

Повторный обстрел Запорожья, Зеленский начал свой визит в США: главные новости ночи 23 сентября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия обстрела Запорожья

Последствия обстрела Запорожья

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 23 сентября 2025 года:

  • Обстрел Запорожья в ГСЧС и ОВА показали последствия (фото) (видео) Читать далее –>

  • Генсек ООН призвал не отказывать Палестине в государственности, чтобы не «давать подарки экстремистам» Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину беспилотниками Читать далее –>

  • В результате ночной атаки на Запорожье погиб один человек — ОВА Читать далее –>

  • Зеленский в Нью-Йорке провел ряд встреч: что известно Читать далее –>

