Повторный розыск от ТЦК после уплаты штрафа: что делать

Повторный розыск от ТЦК / © Міністерство оборони

Реклама

Украинских мужчин призывного возраста ТЦК может объявлять в розыск. Однако, украинцы начали сталкиваться с повторными объявлениями в розыск даже после того, как впервые это удалось решить. Имеет ли ТЦК право дважды объявлять личность в розыск?

Об этом рассказали на портале Юристы.UA.

Может ли ТЦК дважды объявить человека в розыск

Юристы обращают внимание на то, что в случае когда второе объявление в розыск произошло по той же причине, что и первое, эти действия ТЦК могут быть незаконными. Речь идет о случаях, когда ТЦК объявляют граждан в розыск из-за нарушения военного учета.

Реклама

Это считается административным правонарушением, поэтому с человека сначала взимают штраф. Если вы не уплатили штраф в определенный срок, ТЦК может объявить вас в административный розыск, не имеющий статуса уголовного.

Административный розыск действует в течение конкретного периода и после истечения времени или выполнения требований, его аннулируют.

Мужчина, который обратился к юристам на портале, рассказал, что имеет аналогичную ситуацию — он уже оплатил штраф, но его во второй раз объявили в розыск по той же причине.

«В Резерве появился розыск ТЦК после окончания бронирования, за неявку по повестке (которой не было). Для быстрого решения для перебронирования было подано заявление через Резерв на признание нарушения и оплату штрафа (50%). Через 3 дня приходят уведомления в Резерв: 1. Вас сняли с розыска и 2. Есть решение по делу (оплатить штраф), а через 5 минут еще одно новое 3. Вас разыскивает ТЦК — новый розыск», — пишет пользователь.

Реклама

Юристы объясняют, что такие повторные объявления в розыск со стороны ТЦК являются нарушением закона.

У мужчин, которые столкнулись с этой проблемой, есть два варианта:

Повторно признать нарушения и ждать, что розыск снимут на более длительный период. Это подойдет, если вы занимаетесь оформлением бронирования. Обжаловать действия ТЦК в суде.

Во втором случае суд может установить законность повторного внесения в розыск.

Также юрист обратил внимание, что это может быть определенный технический сбой в работе Резерв+, поэтому следует попытаться обратиться с вопросом к техподдержке.

Реклама

«К сожалению, так иногда случается. ТЦК в большинстве случаев ведут себя неправомерно, в частности, это касается и представления военнообязанных в розыск за неявку по несуществующим повесткам. Вам следует обращаться в ТЦК с заявлением о закрытии производства по делу и удалении записи о нарушении ВО из Реестра. Если ТЦК заявление не удовлетворит, то в таком случае либо платить штраф, либо обжаловать розыск ТЦК в судебном порядке», — пишет адвокат Юрий Айвазян.

Мобилизация в Украине — последние новости:

Напомним, в Украине продолжаются изменения в процессах военного учета, и одним из дискуссионных вопросов остается получение отсрочки для работников критически важных предприятий.

В частности, руководители компаний все чаще требуют от подчиненных обязательного прохождения военно-врачебной комиссии. (ВВК) перед подачей документов на бронирование.

Как объяснили адвокаты на портале «Юристы.UA», такие требования со стороны работодателей регулярны, но они лишены законных оснований. Отсутствие актуальных данных о прохождении медосмотра не препятствует получению статуса забронированного.

Реклама

Например, при бронировании через «Дію» автоматизированная система проверяет только факт официального трудоустройства и наличие личности в реестрах, поэтому отсутствие отметки о ВВК не блокирует процесс.

В Украине идет мобилизация, и одним из ближайших нововведений может стать уменьшение количества мужчин, находящихся в розыске ТЦК. Как сообщили народные депутаты, Минобороны планирует обратить особое внимание на эту категорию граждан.

Нарушителей мобилизационного законодательства могут начать разыскивать по аналогии с неплательщиками алиментов. Новые алгоритмы розыска будут работать, в частности, на основе массива данных о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет из всех государственных реестров, однако сейчас эта информация закрыта.

Новости партнеров