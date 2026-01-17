- Дата публикации
Повторный удар по Харькову: куда попали вражеские дроны
Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.
Вечером в субботу, 17 января, российские беспилотники второй раз за день нанесли удар по городу Харькову. Зафиксировано два попадания — в частности, в объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
По словам харьковского мэра, российская террористическая армия атаковала Слободской район города.
Один из вражеских дронов типа «Молния» попал в нежилое здание.
Как сообщил Игорь Терехов, информации о погибших и пострадавших в результате этого удара пока не поступало.
Еще один удар вражеского беспилотника этого же типа пришелся по объекту критической инфраструктуры.
«Последствия уточняются», — написал мэр Харькова.
Напомним, ранее в этот же день был зафиксирован вражеский удар по Индустриальному району города Харькова. Российские террористы также атаковали объект критической инфраструктуры. В результате российского обстрела были пострадавшие.