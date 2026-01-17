Повторный удар по Харькову: куда попали вражеские дроны

Атака вражеских дронов / © ТСН

Вечером в субботу, 17 января, российские беспилотники второй раз за день нанесли удар по городу Харькову. Зафиксировано два попадания — в частности, в объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По словам харьковского мэра, российская террористическая армия атаковала Слободской район города.

Один из вражеских дронов типа «Молния» попал в нежилое здание.

Как сообщил Игорь Терехов, информации о погибших и пострадавших в результате этого удара пока не поступало.

Еще один удар вражеского беспилотника этого же типа пришелся по объекту критической инфраструктуры.

«Последствия уточняются», — написал мэр Харькова.

Напомним, ранее в этот же день был зафиксирован вражеский удар по Индустриальному району города Харькова. Российские террористы также атаковали объект критической инфраструктуры. В результате российского обстрела были пострадавшие.