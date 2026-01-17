ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
864
Время на прочтение
1 мин

Повторный удар по Харькову: куда попали вражеские дроны

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака вражеских дронов

Атака вражеских дронов / © ТСН

Вечером в субботу, 17 января, российские беспилотники второй раз за день нанесли удар по городу Харькову. Зафиксировано два попадания — в частности, в объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По словам харьковского мэра, российская террористическая армия атаковала Слободской район города.

Один из вражеских дронов типа «Молния» попал в нежилое здание.

Как сообщил Игорь Терехов, информации о погибших и пострадавших в результате этого удара пока не поступало.

Еще один удар вражеского беспилотника этого же типа пришелся по объекту критической инфраструктуры.

«Последствия уточняются», — написал мэр Харькова.

Напомним, ранее в этот же день был зафиксирован вражеский удар по Индустриальному району города Харькова. Российские террористы также атаковали объект критической инфраструктуры. В результате российского обстрела были пострадавшие.

Дата публикации
Количество просмотров
864
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie