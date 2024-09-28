Повторный удар РФ по больнице в Сумах: стало известно имя убитого полицейского

Погибший более 20 лет своей жизни посвятил службе в органах внутренних дел.

В результате повторного удара по больнице в Сумах погиб полицейский Игорь Поладич. Россия нанесла удар, когда на место происшествия уже прибыли полицейские.

Об этом сообщает Нацполиция.

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"Сегодня утром российские террористы нанесли повторный авиационный удар по областному центру, когда на место происшествия уже прибыли полицейские. В результате атаки смертельное ранение получил начальник сектора кадрового обеспечения Сумского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области полковник полиции Игорь Поладич", — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибший более 20 лет жизни посвятил службе в органах внутренних дел.

"Во время полномасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину до последнего дыхания выполнял свои профессиональные обязанности. Ему было всего 43 года. Без мужа осталась жена, без отца — сын и дочь, без сына — мать", — рассказали в полиции.

Напомним, утром 28 сентября Россия нанесла удар по Сумам. Под ударом оказалась больница. По последним данным, погибли 9 человек.

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