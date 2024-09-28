Повторный удар РФ по больнице в Сумах: стало известно имя убитого полицейского

Погибший более 20 лет своей жизни посвятил службе в органах внутренних дел.
В результате повторного удара по больнице в Сумах погиб полицейский Игорь Поладич. Россия нанесла удар, когда на место происшествия уже прибыли полицейские.
Об этом сообщает Нацполиция.
"Сегодня утром российские террористы нанесли повторный авиационный удар по областному центру, когда на место происшествия уже прибыли полицейские. В результате атаки смертельное ранение получил начальник сектора кадрового обеспечения Сумского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области полковник полиции Игорь Поладич", — говорится в сообщении.
Отмечается, что погибший более 20 лет жизни посвятил службе в органах внутренних дел.
"Во время полномасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину до последнего дыхания выполнял свои профессиональные обязанности. Ему было всего 43 года. Без мужа осталась жена, без отца — сын и дочь, без сына — мать", — рассказали в полиции.
Напомним, утром 28 сентября Россия нанесла удар по Сумам. Под ударом оказалась больница. По последним данным, погибли 9 человек.
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