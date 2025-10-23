Повторный вражеский удар по Харьковщине: погиб спасатель, еще пятеро его коллег ранены (фото)

Удар по спасателям на Харьковщине

В Харьковской области в результате повторного вражеского удара погиб спасатель, еще пятеро его коллег были ранены.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

«В ночь на 23 октября, во время выполнения боевого задания на Купянщине погиб настоящий Герой — командир отделения 43 Государственной пожарно-спасательной части 4 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области главный мастер-сержант службы гражданской защиты Чистиков Юрий Петрович, 1975 года. У Юрия осталась дочь», — говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что во время тушения пожара, нанесенного ударом вражеского дрона в селе Зеленая Роща Великобурлукской громады Купянского района, российские террористы повторно обстреляли место, где работали спасатели. Вражеский удар унес жизни спасателя, пятеро его коллег пострадали.

Погибший спасатель Юрий Чистиков

Вся большая семья спасателей выражает искренние соболезнования семье погибшего.

«Его отвага, бесстрашие и самопожертвование навсегда останутся в памяти собратьев. Юрий Чистиков был примером служения долгу — человеком, для которого спасение других было важнее собственной жизни», — отмечается в сообщении.

