Повылетали окна и вещи: в Покровске в многоэтажке прогремел взрыв, есть пострадавший (фото)

Повылетали окна и вещи: в Покровске в многоэтажке прогремел взрыв, есть пострадавший (фото)

Взорвалось на 9 этаже.

В г. Покровске в многоэтажке в микрорайоне Южный произошел взрыв. В результате пострадал мужчина, которого госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает ГСЧС области.

Взрыв произошел 2 декабря около 11.51 в квартире на девятом этаже. В результате инцидента пострадал 36-летний хозяин квартиры.

Пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение Покровской районной центральной больницы с диагнозом: термические ожоги костей рук, головы и лица, состояние удовлетворительное.

В результате взрыва уничтожены два оконных блока и один дверной блок квартиры. По информации местных СМИ, в результате взрыва вылетели окна, одежда, личные вещи жителей.

Предварительная причина инцидента, по данным главы области Павла Кириленко, — взрыв газа. Точная причина устанавливается соответствующими специалистами.

В настоящее время спасателями осуществляются мероприятия по расчистке обломков стекла на месте происшествия.

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