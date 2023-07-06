Повышают градус: на крышах энергоблоков ЗАЭС россияне установили пулеметные гнезда

Захватчики могли разместить на крышах Запорожской АЭС взрывчатку, чтобы подорвать станцию.

Агрессор продолжает повышать уровень напряжения вокруг ЗАЭС. 6 июня стало известно, что оккупационные войска установили пулеметные гнезда на крышах энергоблоков.

Об этом заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире телемарафона "Единые новости".

Как отметил Котин, новые снимки могут свидетельствовать о том, что на крышах враг разместил взрывчатку.

"Конечно, точно сказать, ввиду качества фото нельзя, что там именно", – подчеркнул он.

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В "Энергоатоме" считают, что россияне действительно могут прибегнуть к провокации на ЗАЭС. Недавний подрыв Каховской ГЭС – очередное тому доказательство.

Ранее в ВСУ предупредили о возможной подготовке теракта на находящейся под контролем оккупантов Запорожской атомной электростанции. Традиционно, цель врага состоит в том, чтобы обвинить в обстрелах ВСУ.

В свою очередь МАГАТЭ попросила доступ к крышам блоков третьего и четвертого реакторов, чтобы проверить наличие взрывчатки. Кроме того, эксперты должны осмотреть турбинные залы и систему охлаждения на станции.

Лидер Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что радиация представляет угрозу всем жителям планеты. Именно поэтому Россию, готовую к новому злу, стоит остановить.

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