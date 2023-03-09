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Повышена угроза ракетного удара в Черкасской области: в области применены предохранительные отключения электроэнергии

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1623
Время на прочтение
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Повышена угроза ракетного удара в Черкасской области: в области применены предохранительные отключения электроэнергии

Фото: Associated Press

Находитесь в максимально безопасном месте.

Стало известно о повышенной угрозе ракетного удара в Черкасской области.

Об этом информирует глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Будьте в максимально безопасном месте! Также в области применены меры отключения электроэнергии. Энергетики принимают меры для обеспечения энергосистемы. Воздушная тревога продолжается", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Харькове из-за взрывов возникли проблемы со светом. В Харькове под вражеским прицелом очутилась энергетическая инфраструктура.

Ранее сообщалось, что в нескольких областях исчез свет. Вероятно, его исключили во избежание перегрузки системы из-за возможных ракетных ударов.

Напомним, что воздушная тревога в Украине длится 4 часа подряд.

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Дата публикации
Просмотры
1623
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