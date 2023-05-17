Повышение цен на электроэнергию: Герус рассказал, как может вырасти цена за киловатт

Андрей Герус рассказал о двух вариантах роста цен на свет для украинцев.

В Украине ожидается повышение цен на электроэнергию для населения. В настоящее время рассматривается несколько вариантов. После повышения тарифа, вероятно, останется предыдущая градация – те, кто потребляет меньше, по-прежнему будут платить по более низкому тарифу.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Все варианты изменения тарифов, которые сейчас обсуждаем, умеренные: многократного удорожания электричества для граждан не будет", – отметил он.

Однако окончательный вариант цен на свет еще не определен. Рассматриваются следующие варианты:

повышение цен до 2,4 гривен и 2,8 гривен за кВт/ч (вместо нынешних 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч – при превышении этого лимита );

(вместо нынешних 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч – при превышении этого лимита ); повышение цен до 2 и 2,4 гривен за кВт-ч соответственно.

Также, по словам Геруса, правительство продолжит предоставлять субсидии отдельным категориям людей.

"Говоря о необходимости пересмотра тарифов, мы понимаем, что, во-первых, для нуждающихся в помощи должна и дальше работать система субсидий. Она должна быть легкой, простой и доступной – скажем, с использованием электронных средств, смартфонов, чтобы не было сложных бюрократических преград в оформлении такой поддержки от государства. И если изменение тарифов будет, то, убежден, люди с низкими доходами его практически не ощутят. В том числе, и за счет субсидий, и благодаря мерам по энергоэффективности", – отметил он.

Напомним, в НКРЭКУ рассказали, как вырастет стоимость электроэнергии.

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