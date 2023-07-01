Повышение цен на электроэнергию: какая сумма в платежках будет в июле

В Украине с 1 июня вырос тариф на электроэнергию для населения.
С 1 июня 2023 года стоимость электроэнергии для населения выросла и теперь составляет 2,64 грн/кВт-ч вместо 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч, действовавших до повышения.
Так что уже в июле украинцы получат платежки с учетом повышения стоимости цен.
Среднемесячное потребление электроэнергии населением в Украине составляет 165 кВт-ч в месяц. С учетом этих показателей стоимость вырастет от 237,6 до 435,6 грн.
При потреблении 200 кВт-ч в месяц по новым тарифам за электроэнергию придется заплатить 528 грн.
Напомним, в "Укрэнерго" рассказали, что будет с энергосистемой осенью и зимой.
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