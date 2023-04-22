Повышение цен на электроэнергию: в НКРЭКУ рассказали, как вырастет тариф

В НКРЭКУ сообщили, какой будет цена на электроэнергию после повышения тарифов.
Решение о новых тарифах на электроэнергию для населения в Украине пока не принималось, однако повышение цен неизбежно.
Об этом рассказал глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский.
Глава НКРЭКУ отметил, что вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения сейчас открыт. А увеличение тарифов для населения связано с большой стоимостью возобновления энергетической инфраструктуры.
"После вражеских обстрелов энергетических объектов для восстановления питания потребителей использовались временные схемы подачи электроэнергии. Поэтому для обеспечения прохождения нового отопительного сезона такие схемы невозможны", — пояснил Ущапковский.
В правительстве рассматривается вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей.
"Рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию. Среди вариантов такие: 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч. Главным здесь является задача обеспечить защиту уязвимых категорий потребителей, разработав соответствующие программы целевой социальной защиты", — рассказал он.
Напомним, Кабмин до 30 апреля продлил действие специального периода со льготными ценами на электроэнергию. Так что к тому времени тарифы на свет для бытовых потребителей остаются на уровне 1,44 грн/кВт-ч. (для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-ч в месяц) и 1,68 грн/кВт-ч. (если месячный объем потребления – более 250 кВт-ч).
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