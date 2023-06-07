Повышение цены на электроэнергию: будет ли еще расти тариф до конца 2023 года

В Минэнерго рассказали, каким в Украине будет тариф на электроэнергию до конца года.
В Украине до конца 2023 года не ожидается повышение тарифов на электроэнергию для населения. Цена останется на уровне – 2,64 грн/кВт-ч.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
"Мы предложили срок действия этого решения до конца года… У нас есть ощущение, что этого решения будет достаточно для того, чтобы обеспечить прохождение зимнего отопительного сезона и не двигать цены дальше", – сказал министр.
Герман Галущенко также отметил, что, несмотря на слухи, нет никаких оснований для веерных отключений потребителей от электроснабжения.
Напомним, в Украине с 1 июня вырос тариф на электроэнергию для населения и теперь он составляет 2,64 грн/кВт-ч вместо 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч, действовавших до повышения.
Читайте также:
- В "Укргидроэнерго" рассказали, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на энергосистему
- В Украине подняли тарифы на свет: на этом коммунальные "сюрпризы" не закончатся
- Что будет с субсидиями после подорожания электроэнергии в Украине