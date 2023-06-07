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Повышение цены на электроэнергию: будет ли еще расти тариф до конца 2023 года

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
850
Время на прочтение
1 мин
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Повышение цены на электроэнергию: будет ли еще расти тариф до конца 2023 года

Рост тарифов на электроэнергию в Украине. Фото: Unsplash.

В Минэнерго рассказали, каким в Украине будет тариф на электроэнергию до конца года.

В Украине до конца 2023 года не ожидается повышение тарифов на электроэнергию для населения. Цена останется на уровне – 2,64 грн/кВт-ч.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Мы предложили срок действия этого решения до конца года… У нас есть ощущение, что этого решения будет достаточно для того, чтобы обеспечить прохождение зимнего отопительного сезона и не двигать цены дальше", – сказал министр.

Герман Галущенко также отметил, что, несмотря на слухи, нет никаких оснований для веерных отключений потребителей от электроснабжения.

Напомним, в Украине с 1 июня вырос тариф на электроэнергию для населения и теперь он составляет 2,64 грн/кВт-ч вместо 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч, действовавших до повышения.

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Дата публикации
Просмотры
850
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