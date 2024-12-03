Повышение налогов: Рада внесла правку по ФЛП 3-й группы в законопроект

Новое налогообложение вступит в силу с начала 2025 года.

Совет пересмотрел решение по 9319. Им исправляют законопроект о повышении налогов 11416д.

Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк.

"Внесли правку, что и для ФЛП-юрлиц на третьей группе тоже вступает в силу новое налогообложение с 01 января 2025 года", — отметил он.

Ранее Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал в целом правительственный законопроект №11090 по увеличению акцизов на сигареты. Законодательную инициативу поддержали 18 членов комитета, лишь один воздержался "из-за меняющейся позиции Минфина".

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