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Повышение налогов в Украине: что добавили в законопроект – нардеп

Повышение налогов в Украине: что добавили в законопроект – нардеп

Детали доработанного законопроекта о повышении налогов / Фото: pixabay.com

Что изменилось в правительственном законопроекте, который хотят выносить на комитет и уже в первые недели сентября — в Раду.

Детали доработанного законопроекта о повышении налогов уже известны. В частности, одно из новшеств законопроекта касается повышения ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25%.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Последняя информация о повышении налогов. Текст доработанного правительственного законопроекта, который хотят выносить скоро на комитет и уже в первые недели сентября в Раду", – написал нардеп.

Какие налоги остались

По словам Железняка, в законопроекте не изменились следующие налоги:

  • повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%;
  • военный сбор для ФЛП I и II групп в размере 10% от минимальной зарплаты;
  • военный сбор в размере 1% для ІІІ группы единого налога;
  • установление ежемесячных авансовых взносов для АЗС (с измененной редакцией).

Новые налоги

Из "нового", по словам нардепа, следующее:

  • установление ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год; ⁠
  • повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25%; ⁠
  • ежемесячная отчетность по НДФЛ.

Напомним, правительство Украины думает над увеличением поступлений в бюджет. Ранее там заявили, что альтернативы повышению налогов не существует.

Также причину повышения налогов в Украине объяснили и в МВФ.

Верховная Рада не будет голосовать за законопроект по повышению ряда налогов до сентября, а сам концепт документа изменился.

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