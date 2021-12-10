Повышение пенсии в декабре 2021: кого из украинцев оно не коснулось

С 1 декабря 2021 увеличились прожиточный минимум и минимальная заработная плата. Вместе с ними подняли и выплаты пенсионерам. Однако повышение пенсии 2021 года коснулось не всех. Дело в том, что оно было запланировано только для нескольких категорий граждан. ТСН.ua рассказывает, кто получит повышение, а кто остался без него.
Категории пенсионеров, которым подняли выплаты в декабре 2021 года
В Минсоцполитики объяснили, что изменения к выплатам относятся к таким пенсионерам:
- которые получали минимальную (до декабря 2021 года они получали 1845, теперь будут 1934 грн) и максимальную (десять минимальных) пенсию (пенсионные выплаты с декабря составляют 19 340 грн);
- которые в 2021 году достигли возраста 75 лет и выше (к пенсии прибавили 400 грн);
- которые в декабре вышли на заслуженный отдых в возрасте 60 лет с необходимым для получения пенсии стажем (для женщин 30 лет, для мужчин 35) должны начислить по 200 грн;
- которые имеют сверхстаж (доплаты выросли на 80 копеек за каждый год сверхурочного стажа).
Кого повышение пенсии 2021 года обошло
Те пенсионеры, которые не вошли в вышеперечисленные 4 категории, будут получать такой же размер пенсий, что и раньше. Здесь можно выделить:
- тех, кто получал пенсионные выплаты в среднем размере;
- пенсионеров в возрасте 70-74, которым обещают поднять пенсию на 300 гривен в октябре следующего года.
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