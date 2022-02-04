Повышение пенсий в Украине в 2022 году: когда, кому и на сколько? / pixabay.com

Повышение пенсий в 2022 году ожидается почти каждый месяц: когда, кому и насколько

Повышение пенсий в 2022 году ожидается почти каждый месяц: когда, кому и насколько

В 2022 году в Украине запланировано сразу семь этапов повышения размера пенсионных выплат. Когда они состоятся и на сколько возрастут размеры пенсии в Украине, читайте в материале ТСН.ua.

На официальном сайте Минфина подробно рассказали, в каких месяцах 2022 года украинцев ждет повышение пенсии, кому следует ожидать надбавки и каков будет ее размер.

В январе 2022 года пенсии уже повысились. Согласно закону "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы", участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС пенсионные выплаты начали вычислять по-новому. Сейчас их размер равен пятикратной сумме минимальной заработной платы (на сегодня — 6500 грн).

Также в январе на 9% повысили пенсию по возрасту женщинам, родившимся в 1962 году.

Индексация пенсии в марте 2022 года

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Пенсия в Украине в марте 2022 года будет пересчитана в соответствии с инфляцией и ростом размера средней зарплаты. Планируется эту индексацию распространить на категории пенсионеров, которые в 2017 году из этого механизма повышения выплат исключили. А именно: военным, журналистам, ученым и госслужащим.

Также в марте можно ожидать повышения ежемесячных пенсионных выплат для пенсионеров преклонного возраста (80 лет и старше). Размер повышения – 500 грн. А вот граждане 75-80 лет получат ежемесячную доплату в размере 400 грн.

Предусмотрено повышение минимальной пенсии в Украине для людей старше 80 лет, имеющих достаточный страховой стаж (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин). Они будут получать уже с марта 2022 2600 грн. Для пенсионеров в возрасте 75-80 лет минимальная пенсия вырастет до 2500 грн.

Индексация пенсии в Украине в апреле 2022

Пенсия работающим пенсионерам в 2022 году будет автоматически пересчитана в апреле. Будет учтен приобретенный стаж работы и размер заработной платы.

Второе повышение минимальной пенсии в июле 2022 года

1 июля 2022 года прожиточный минимум снова возрастет. Поэтому пенсионеров ожидает второе повышение минимальной пенсии, которая привязана к его размеру. Ожидается, что она вырастет до 2027 грн (на сегодняшний день 1934 грн).

Должны также повыситься все пенсионные надбавки, также зависящие от размера прожиточного минимума.

Пенсия в Украине: рост в октябре 2022

В октябре 2022 года снова ожидается рост доплат к пенсии пожилым людям. Пенсионеры в возрасте 70-75 лет получат ежемесячное повышение в размере 300 грн. Также в этой возрастной категории возрастет минимальная пенсия при страховом стаже 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин. Ее размер будет составлять 3000 грн.

Если у пенсионеров 70-75 лет страховой стаж меньше (для мужчин от 25 до 35 лет и женщин от 20 до 30 лет), размер пенсионных выплат будет установлен в размере 2500-3000 грн (в зависимости от количества страхового стажа).

Также на октябрь 2022 года запланирован рост минимальной заработной платы до 6700 грн (на сегодняшний день 6500 грн). Поэтому повышение коснется также пенсионеров в возрасте от 65 лет с достаточным количеством страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин). Здесь пенсионные выплаты возрастут до 2680 грн (на сегодняшний день 2600).

Третье повышение минимальной пенсии в декабре 2022 года

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1 декабря 2022 года снова повысится прожиточный минимум, а это означает рост размера минимальной пенсии до 2093 грн. Будут увеличены также надбавки к пенсионным выплатам, которые зависят от прожиточного минимума.

Минимальная пенсия для неработающих пенсионеров 60-70-летнего возраста, у которых достаточное количество страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) также возрастет. Ее размер с декабря 2022 года составит 2500 грн.

При меньшем количестве страхового стажа у пенсионеров 60-70 лет (для мужчин 25-35 лет и для женщин 20-30 лет) размер пенсионных выплат будет установлен в зависимости от стажа и составит от 2093 до 2500 грн.