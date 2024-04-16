Повышение пенсий в июне: кто получит 500 гривен доплат

Летом 2024 г. в Украине ожидается повышение пенсионных выплат для некоторых категорий граждан.

На увеличение пенсии летом могут рассчитывать те, кто имеет право на установление различных повышений, надбавок, доплат и компенсаций в соответствии с действующим законодательством.

Об этом рассказывает Пенсионный фонд Украины.

У кого летом вырастут пенсии

Плановая индексация на грядущее лето не запланирована. Однако пенсии некоторых украинцев все равно вырастут.

В частности, речь идет о пенсионерах старше 70 лет. Они могут получить возрастную прибавку, размер которой зависит от возраста:

лица от 70 до 74 лет включительно получат дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Такая доплата начисляется автоматически. Она прилагается к основному размеру пенсии. Однако такие надбавки получат только те, кто имеет пенсионные выплаты менее 10 340,35 гривны.

Кроме того, уже в апреле изменятся минимальные выплаты пенсионеров старше 65 лет, которые имеют полный стаж. Теперь гарантированные пенсии этих лиц составляют 3200 гривен. Это связано с ростом минимальной зарплаты до 8 тысяч гривен.

Также в течение апреля будут перечислены выплаты работающих пенсионеров при условии, что они приобрели минимум 24 месяца стажа. Доплата за каждый дополнительный год составляет 23,61 грн.

Отметим, что пенсии более 10 тысяч гривен на 1 апреля 2024 года получали 1 224 710 украинцев. это 12,1% от общего количества пенсионеров в Украине.

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