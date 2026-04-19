Повышение пенсий в мае: кто получит большие выплаты

Пенсия в Украине / © ТСН

Реклама

Большинство пенсионеров в Украине в мае будут получать выплаты на прежнем уровне. На повышение пенсий могут рассчитывать только те граждане, которые достигнут определенного возраста.

Правила выплаты «возрастной надбавки» разъяснили на сайте Пенсионного фонда Украины.

Начисление ежемесячных доплат предусмотрено для тех пенсионеров, которым в течение месяца исполняется 70, 75 и 80 лет.

Реклама

Размер доплаты составляет:

для пенсионеров от 70 до 74 лет — 300 гривен;

от 75 до 79 лет — 456 гривен;

от 80 лет — 570 гривен.

Надбавки будут начислены с даты достижения 70, 75 и 80 лет, то есть не с начала календарного месяца. После этого повышенную пенсию ежемесячно будут выплачивать с первых чисел.

Не будут получать «возрастную надбавку» те граждане, у которых общая сумма пенсионной выплаты превышает 10 340 грн.

Размеры выплат на каждом этапе не добавляются, а выплачивается разница в случае достижения определенного возраста.

Реклама

Например, пенсионер, которому уже была установлена доплата к пенсии в размере 300 гривен как лицу, которому исполнилось 70 лет, после достижения 75-летнего возраста получит к пенсии дополнительно 156 гривен. Поскольку у такого пенсионера уже есть надбавка в размере 300 грн, назначенная в 70 лет, происходит доначисление до следующего размера (общее повышение к пенсии составит 456 гривен).

Доплаты не потребуют личного обращения. Пенсионный фонд начнет назначать и выплачивать их автоматически.

Напомним, в Украине могут пересмотреть часть пенсий и увеличить их размер- речь идет об отмене ограничений для так называемых «высоких» выплат.