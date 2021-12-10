Повышение пенсий в Украине: кто с января будет получать 6 тысяч гривен

Повышение пенсий в Украине: кто с января будет получать 6 тысяч гривен

С 1 января 2022 года украинских пенсионеров будет ожидать повышения пенсий. Отдельные группы будут получать 6000 гривен. В целом, государство планирует сделать перерасчет минимальных и максимальных выплат, а также повысить надбавки за стаж. Кого коснутся нововведения читайте в материале ТСН.

Пенсии для чернобыльцев

В январе пенсии будут перечислены ликвидаторам и пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Это будет касаться почти 40 тысяч пенсионеров. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" уже частично вступил в силу 1 июля 2021 года. А с января 2022 он будет действовать в полном объеме.

Минимальные выплаты увеличат для:

тех, кто получил первую группу инвалидности – до 6000 грн.;

тех, кто получил вторую группу инвалидности – до 4800 грн.;

тех, кто получил третью группу инвалидности – до 3700 грн.

Кроме того, в январе повышение коснется женщин, родившихся до 1962 года, выплаты им повысят на 9%.

Традиционная индексация пенсий

С марта 2022 г. состоится традиционная индексация пенсий. Это произойдет в соответствии с ростом средней заработной платы и инфляции. Также в марте пенсионеры от 80 лет и старше получат ежемесячную доплату к пенсии в размере 500 гривен, а пенсионеры в возрасте 75-80 лет – 400 гривен.

Кроме того, будут увеличены минимальные пенсии пожилым людям, имеющим большой страховой стаж. При наличии страхового стажа 20 для женщин и 25 лет для мужчин, пенсионеры в возрасте 80+ будут получать минимум 2600 грн., в возрасте 75-80 лет – 2500 грн.

Пересчет для работающих

С 1 апреля перечислят выплаты тем пенсионерам, которые продолжили работать на пенсии. При перечислении будут учитываться стаж и заработная плата.

Пересчет минимальных пенсий в июле и декабре

В результате повышения прожиточного минимума минимальную и максимальную пенсии повысят дважды. В июле она увеличится с 1934 до 2027 грн, а в декабре – до 2093 грн. Максимальная пенсия соответственно увеличится до 19 340 в июле и до 20 770 грн в декабре.

Увеличат также выплаты тем, кто выполнил требования по стажу. Минимальные выплаты пенсионерам, имеющим 30 лет стажа (женщины) и 35 лет (мужчины), составят 2500 гривен.

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Напомним, что с 1 декабря рост прожиточного минимума для населения Украины повлечет за собой и повышение пенсий. Минимальная пенсия вырастет до 1934 грн. Вместе со всеми надбавками пенсионеры старше 65 лет будут получать минимальные выплаты в размере 2600 гривен. Для участников боевых действий пенсия составит 4061 грн. Максимальный размер пенсии увеличится на 800 гривен и составит 19 340 гривен.