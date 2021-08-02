Повышение пенсий в Украине в августе: насколько и для кого вырастут выплаты

Повышение пенсий в Украине в августе: насколько и для кого вырастут выплаты

Вдвое выросли и социальные выплаты для чернобыльцев.

Повышение пенсии и социальных выплат уже в августе получат люди с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Теперь люди с I группой инвалидности будут получать по 6 тысяч гривен пенсии. Со II группой — почти 5 тысяч. Дети и люди с III группы инвалидности получат пенсию — 3700 гривен. Также вдвое выросли и социальные выплаты для чернобыльцев. В зависимости от группы — от 6 до 10 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в августе 400 тысяч пенсионеров получат повышенные выплаты. Также в Минсоцполитики пообещали выдать дополнительные деньги за июль. Соответствующее постановление о пенсиях накануне принял Кабмин. В документе указано, что минимальная пенсионная выплата участникам боевых действий теперь возрастет на 45%. Так, на 2000 гривен увеличится выплата военнослужащих, вышедших на пенсию с 1 марта 2018 года.

Как сообщалось, в этом году украинцы должны трижды пересчитать пенсии с июля, с октября, с декабря. В частности, с 1 июля в связи с увеличением прожиточного минимума в Украине увеличивается минимальная пенсия по возрасту, доплата за сверхнормативный стаж и другие надбавки. Впоследствии министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что повышение пенсий украинцам 75+ перенесли на 1 октября.

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