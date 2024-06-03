Повышение тарифа на свет: в Минэнерго сообщили, куда направят средства

В то же время, Светлана Гринчук добавила, что тариф для населения 4,32 грн за кВт*ч покрывает исключительно себестоимость производства и передачи электроэнергии бытовым потребителям.

Дополнительные средства от населения, которые получат энергетики за счет повышения тарифа на электроэнергию, будут направлены на ремонтную кампанию и восстановление государственной генерации.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук 3 июня.

"Тариф для населения позволяет нам продлить самую масштабную во времена Независимости ремонтную кампанию в энергетике, чтобы максимально подготовить энергосистему к зиме, добавить к ней дополнительные мощности, а также в определенной степени восстановить государственную генерацию", — отметила замминистра.

Повышение тарифа, по ее словам, – это вынужденный шаг, на который пошло государство из-за значительных потерь в энергосистеме после вражеских обстрелов.

Она напомнила, что в результате масштабных ударов, нанесенных армией РФ по энергоинфраструктуре после 22 марта 2024 года, Украина потеряла около 9 ГВт мощностей. В частности, пострадали тепловые электростанции государственной компании "Центрэнерго" и гидроэлектростанции "Укргидроэнерго".

Также Гринчук добавила, что действующий тариф покрывает себестоимость производства 1 кВт*ч двумя государственными энергокомпаниями — "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", а также передачу электроэнергии и ее распределение.

"Тариф состоит исключительно из себестоимости расходов, без копейки какой-либо надбавки. Рыночная же стоимость одного киловатт-часа составляет более 7,5 грн", — сказала Светлана Гринчук.

Она предупредила, что лето 2024 года будет сложным периодом, ведь значительный объем генерации поврежден или полностью уничтожен, поэтому система требует времени на восстановление. Однако благодаря своевременному повышению тарифа, а также помощи международных партнеров энергетики могут максимально подготовить систему к зиме.

"Ремонтная кампания длится 24/7, энергетики работают круглосуточно. Это дает нам надежду на то, что осенью и зимой ситуация изменится к лучшему". – сказала Светлана Гринчук.

Напомним, с начала июня в Украине увеличилась стоимость электроэнергии почти на 64%. Однако владельцы двухзонных счетчиков будут платить вдвое меньше.

Тема повышения тарифов на электроэнергию встретила немало критики. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее отмечал, что деньги пойдут в две компании: 15% в "Укргидроэнерго", нуждающемся в средствах на восстановление. 85% уйдет в "Энергоатом".

Читайте также: