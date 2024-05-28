Повышение тарифов на электроэнергию для населения: что прогнозируют

Прогнозы повышения тарифов на электроэнергию для бытового потребителя неутешительны. С 1 июня украинцы, которые потребляют более 100 кВт, будут платить за потребление электроэнергии по 4 грн 80 коп. за 1 кВт-ч.

Об этом рассказал Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг в эфире "Эспрессо".

"Это больше чем на 2 грн, сравнивая с сегодняшним тарифом. Для тех, кто потребляет до 100 кВт, тариф останется таким, каким был. Однако это очень малая прослойка населения, потому что до 100 кВт это очень мало, то есть люди не будут пользоваться ни стиральной машиной, ни утюгом, ни какими-либо благами цивилизации", – объяснил он.

Попенко ссылается на инсайдерскую информацию, впрочем, на днях будут опубликованы документы. Более того, в министерстве уже согласовали новый тариф. По словам эксперта, любое повышение тарифа не приводит к решению проблем в энергетике или качестве услуг, а будет приводить к еще большим долгам населения за жилищно-коммунальные услуги.

"На сегодняшний день долги составляют катастрофическую цифру, по моим расчетам – более 200 млрд грн, но мы еще и дальше будем увеличивать тарифы, потому что кроме электроэнергии вырастет стоимость обслуживания многоэтажных домов. Думаю, что вскоре, возможно, поднимутся и другие тарифы. Но даже это поднятие тарифов приведет к увеличению долгов населения", – резюмировал Олег Попенко.

Напомним, в Украине цены на свет вырастут почти вдвое. Более того, новые тарифы не спасут от отключений, которые летом могут стать еще более жесткими.

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