Повышение тарифов на электроэнергию: эксперт объяснил, на сколько вырастет платежка

Кабинет министров Украины 31 мая утвердил новый тариф на электроэнергию для населения. С 1 июня устанавливается единая фиксированная цена – 4,32 грн/кВт*ч. Новый тариф будет действовать до конца апреля 2025 года.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии "УНИАН" объяснил, на сколько вырастет платежка для населения летом 2024 года.

Эксперт, в частности, отметил, что поднимая тарифы на электроэнергию, параллельно, фактически, повышается стоимость обслуживания многоквартирного дома. Потому что в эту стоимость заложены расходы на освещение мест общего использования, использования лифтов, насосной группы.

"В комплексе получается, что платежка вырастет летом, в среднем, где-то на 400-500 грн, а в целом сумма дополнительных поступлений, которые планирует Минэнерго — где-то 45 миллиардов", - прокомментировал он.

Олег Попенко также ответил, приведет ли увеличение тарифа на свет к накоплению задолженности населения за коммунальные услуги.

"Да, я вижу в этом огромные риски сложной социальной ситуации, увеличение долгов за коммунальные услуги, потому что украинцы будут рассчитываться за электроэнергию, но при этом будут накапливать другие долги за жилищно-коммунальные услуги. Как это всегда и происходило. Потому что электроэнергию можно отключить, а, например, тепло или горячую воду отключить сложно", - объяснил Олег Попенко.

Напомним, новый тариф на свет – какие нюансы следует знать и как сэкономить.

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