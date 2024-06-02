Повышение тарифов на электроэнергию: энергетический эксперт объяснил, куда пойдут деньги и справедливо ли это

Как объяснили в Минэнерго, это нужно, прежде всего, для того, чтобы страна не осталась без света.

Решение о повышении тарифов встретило немало критики. И оно принято в варианте, который является самым плохим из тех, что только можно было придумать.

Об этом сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Radio NV.

Куда пойдут деньги

По словам Харченко, деньги уйдут в две компании. В частности, 15% в "Укргидроэнерго", которое нуждается в деньгах на восстановление. 85% пойдет в "Энергоатом".

"И если быть откровенным, это просто бред какой-то, потому что "Энергоатом" и не пострадал, и нет объектов, которые нужно восстанавливать; и спускает деньги, извините, в унитаз, имитируя строительство новых атомных реакторов, которые даже при идеальной ситуации могут появиться не раньше, чем через 10-15 лет", – утверждает специалист.

Эксперт отмечает, что это их естественный срок строительства. Последние реакторы таких типов в США строились один – 17 лет, другой – 21 год. И завершены были месяц назад. Цена каждого составляет 15 миллиардов.

"Соответственно, то, что делает Энергоатом, я поддержать не могу никак. Я считаю, что это прямое вредительство, и это абсолютный вред интересам государства, с точки зрения энергетической безопасности. А то, что делает Министерство энергетики, и то, что оно говорит публично, — это просто прямое вранье", — уверяет Харченко.

Напомним, Кабинет Министров Украины 31 мая утвердил новый тариф на электроэнергию для населения. С 1 июня устанавливается единая фиксированная цена – 4,32 грн/кВт*ч. Новый тариф будет действовать до конца апреля 2025г. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, на сколько вырастет платежка для населения летом 2024 года.

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