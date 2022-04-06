Повышение тарифов на газ и электроэнергию сейчас не обсуждается — Галущенко

Повышение тарифов на газ и электроэнергию сейчас не обсуждается — Галущенко

Министерство энергетики пока не рассматривает повышение цены на энергоносители.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что сейчас не обсуждается вопрос повышения тарифов на газ и электроэнергию.

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Министерство будет искать варианты, как решить этот вопрос.

Об этом Герман Галущенко заявил в интервью РБК-Украина.

"Повышение тарифов на газ и электроэнергию сейчас не обсуждается. Какими механизмами мы будем это обеспечивать – посмотрим. ПСО может быть как один из них. Будем анализировать и принимать решения", – отметил он.

По его словам, "Нафтогаз" ведет переговоры о возможности закупки сжиженного газа для подготовки к следующему отопительному сезону.

Напомним, "Нафтогаз" авансом уплатил в госбюджет 2,3 млрд грн дивидендов за 2021 год.

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