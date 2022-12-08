Повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии – это неуместный шаг, который ударит по предпринимателям – Забловский

В таких условиях повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, которое запланировало НКРЭК, увеличит количество предприятий, которые вынуждены будут приостановить работу. Это ускорит потребительскую и промышленную инфляцию в Украине.

Об этом заявил руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.

"Повышение тарифов не только на электроэнергию, но и на услуги других естественных монополий, неуместны в условиях турбулентности, которую сейчас переживает экономика Украины. Особенно такое повышение ударит по предприятиям, которые являются энергоемкими — они ведь не имеют сейчас достаточного количества энергии для работы через блэкауты и отключения. Они вынуждены простаивать или сокращать производство", — подчеркнул Забловский.

Он добавил, что повышать тарифы пока неуместно из-за того, что сейчас – самый турбулентный период из всех. Целесообразно было бы отойти от попыток любого повышения по крайней мере на зимний период.

"Сейчас период общей неопределенности для бизнеса, и мешать ему адаптироваться к новым условиям работы — нецелесообразно. Тем более что мы имеем помощь от наших международных партнеров, в том числе финансовую — при таких условиях можно найти резервы, чтобы сейчас не делать такие шаги, а отсрочить это решение хотя бы на период войны. Это поможет бизнесу не просто выжить, но и сохранить экономический, научно-технологический потенциал, который у них есть, чтобы приумножить его после войны", — отметил Забловский.

Эксперт отметил, что повышение тарифов будет способствовать значительному ускорению промышленной и потребительской инфляции, ведь электроэнергия занимает значительную часть себестоимости любого товара или услуги.

"Сейчас нельзя предпринимать такие радикальные шаги. Сейчас главная задача – не вмешиваться, а дать возможность бизнесу выжить и адаптироваться. Мы нуждаемся в общественном договоре, ведь все находятся в одной лодке и должны слышать друг друга", — резюмировал он.

Как известно, НКРЭКУ согласовала на 2023 год повышение тарифов на передачу электроэнергии на +30% и диспетчеризацию – сразу на 116%. Бизнес-ассоциации выступили против этого решения, ведь оно будет способствовать вымыванию более 22 млрд грн средств украинцев и бизнеса, которые нужны для содержания семей, продолжения работы предприятий и помощи ВСУ.

В свою очередь экономист Андрей Новак заявил, что повышение тарифов – это ошибочный шаг, который нанесет удар по потребителям, спровоцирует рост инфляции и будет иметь долгосрочный негативный эффект на всю экономику Украины.

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