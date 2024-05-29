Повышение тарифов на свет с 1 июня: какой нюанс

Скорее всего, решение о повышении тарифов будет принято до конца недели. Впрочем, тариф будет дифференцирован.

Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

"Это будет обозначать, что до какого-то уровня потребления потребители будут платить по старой цене. При превышении этого будет уже вводиться новый тариф, новая цена за электроэнергию. Это в свою очередь будет стимулировать (мы надеемся) потребителей и к не просто экономному, а разумному потреблению". , – объяснила она.

Напомним, в четверг, 30 мая, Кабинет Министров планирует принять решение об изменении формулы оплаты населением услуги электроснабжения. С 1 июня за потребленный свет более 100 кВт в месяц придется платить на 80% больше.

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