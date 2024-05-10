Повышение тарифов на свет – в Минэнерго сделали заявление

В Минэнерго рассказали, вырастет ли стоимость электроэнергии в Украине.

Министерство энергетики сейчас обсуждает вопросы повышения стоимости электроэнергии для населения, поскольку нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

"Мы обсуждаем, в частности повышение тарифов. Мы анализируем все доступные нам финансовые ресурсы, в том числе оказываемую помощь от наших партнеров, которая задекларирована ими и будет предоставлена в ближайшее время. Анализируем возможности наших энергетических предприятий, обсуждаем возможность повышения тарифа", - рассказала она.

Гринчук отметила, что решение о подорожании тарифов на электроэнергию еще не принято. Но она не исключает, что, возможно, правительству придется повысить тариф.

"Сейчас, к сожалению, с теми повреждениями, которые есть, прогнозируется значительный дефицит в течение следующего отопительного сезона. Тогда могут быть отключения и бытовых потребителей. Мы пытаемся искать и внедрять решения, которые смягчат эти последствия зимой", - отметила замминистра энергетики.

Напомним, оккупанты в ночь на 8 мая нанесли массированный удар по Украине дронами и ракетами – есть попадания в объекты энергетики.

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