Повышение тарифов на свет: в Минэнерго сообщили о дискуссиях

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук напомнила, что в Украине действует льготный механизм для бытовых потребителей.

Из-за российских ударов по энергосистеме Украины возможно незначительное повышение тарифов на свет для бытовых потребителей, но этот вопрос только обсуждается.

Об этом сообщила в эфире национального телемарафона заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

По ее словам, на этот счет в Министерстве энергетики продолжаются дискуссии.

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“Этот вопрос всегда очень чувствительный и очень сложный. Сейчас мы понимаем, что повреждения [украинской энергосистемы] действительно были значительными... Сегодня решение [по пересмотру тарифа на электроэнергию] еще не принято, продолжаются подсчеты, продолжаются дискуссии”, — сообщила Гринчук.

В то же время представитель Минэнерго напомнила, что в Украине действует льготный механизм для бытовых потребителей.

"Если [повышение тарифов] и будет, то оно будет достаточно незначительным для потребителей и будет продолжать действие льготного механизма, компенсирующего стоимость электроэнергии для бытовых потребителей", — подытожила Светлана Гринчук.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что из-за российских атак по энергообъектам Украины есть вероятность повышения тарифа на электроэнергию для населения.

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