Повышение тарифов на воду: эксперт объяснил, кто и почему будет платить больше

В Украине, безусловно, вырастут тарифы на водоснабжение, как и стоимость других услуг и товаров. И за это повышение заплатит население.

Такое мнение высказал директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко в эфире канала "КИЕВ24".

"Это известная истина – так называемое перекрестное субсидирование. Водоканалы на самом деле, и не только в Киеве, а по всей стране, страдают ужасно, потому что тариф для населения не менялся с 2021 года", – отметил эксперт.

По словам Сергиенко, до этого ежегодно в декабре НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) принимала решение о росте тарифов.

"Чем это было обусловлено? Во-первых, растет минимальная зарплата, то есть пересматривается тарифная сетка. Во-вторых, растет электроэнергия", – пояснил эксперт.

Он добавил, что недавно правительство приняло решение о росте стоимости электроэнергии для бизнеса с дифференцированной тарификацией, которая предусматривает разные тарифы в соответствующие периоды суток.

"Там почасовой график и максимально будет 9 гривен за киловатт. Вот сравните: 2,64 грн для населения и 9 грн для предприятий. А водоканал фактически потребляет электричество круглосуточно, поэтому водоканалы тоже будут платить в какой-то период суток по 9 гривен", – рассказал Сергеенко.

Эксперт отметил, что третья важная составляющая себестоимости водоснабжения – химические реагенты, которые используются для обеспечения надлежащего качества воды, а именно обеззараживания и фильтрации.

"Они все закупаются за границей, за валюту. А вы знаете, доллар уже за 40. Поэтому накладные расходы водоканалов растут, а разница между себестоимостью услуги и тем, что платит население, уменьшается", — подчеркнул Александр Сергиенко.

Напомним, с 1 июня в Украине изменится тариф на свет. По предварительным данным, за потребленную электроэнергию свыше 100 кВт в месяц придется платить на 80% больше.

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