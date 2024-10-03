Повышение военного сбора "задним числом": нардеп рассказал о неприятном "сюрпризе" для украинцев

Верховная Рада в этом месяце может поддержать законопроект о повышении налогов "задним числом". Если его примут, то президент Владимир Зеленский подпишет документ не раньше 20 октября.

Об этом рассказал народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по налоговой политике Ярослав Железняк.

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"То есть где-то условно после 15 октября он вступит в силу и задним числом с 01 октября поднимут военный сбор с 1,5% до 5% на все зарплаты в конце месяца. Где-то 14-15 октября всем выплатят аванс и люди физически получат деньги в руки. С него военный налог будет еще 1,5%, так как закон еще не вступил в силу, но затем налог за тот же октябрь станет уже не 1,5%, а уже 5% в том числе по авансу", — пояснил он.

По его словам, Минфин предлагает те отстоявшиеся в авансе забрать при выплате зарплаты.

"То есть где-то в конце этого месяца людям зарплата придет мало того, что уже меньше на -3,5% повышения военного сбора, да и еще минус те деньги по авансу", - отметил нардеп.

Это коснется работников госучреждений и бюджетников социальной сферы.

Напомним, в Раде хотят обложить налогом все международные посылки.

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