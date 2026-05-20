Повышение заплат военным: используют ли кредит ЕС на 90 млрд евро

Зарплата военных

Кредитные средства от ЕС в размере 90 млрд евро не могут быть использованы на повышение зарплат украинским военнослужащим, несмотря на то, что кредит предусматривает финансирование оборонной поддержки.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии в ответ на запрос издания РБК-Украина.

В ответе говорится, что кредитные средства ЕС будут распределены следующим образом:

30 млрд евро — на бюджетную поддержку;

60 млрд евро — на инвестиции в оборонную промышленность.

«Направление бюджетной поддержки поможет поддерживать предоставление основных государственных услуг. Оно не привязано к каким-либо конкретным расходам, а предназначено для покрытия срочных финансовых потребностей Украины. Важно, чтобы бюджетная траектория Украины оставалась в соответствии с обязательствами по программе МВФ, в частности по обеспечению устойчивости государственного долга», — отметили в ЕК.

В рамках программы Ukraine Facility за счет кредитных средств будет обеспечиваться поддержка отраслей двойного назначения — с гражданским и оборонным применением. К ним относятся производство беспилотников нового поколения, передовые навигационные и коммуникационные системы, авиационные и космические технологии, а также ключевые металлургические мощности.

Оборонное направление USL (Ukraine Financing Strategy) предназначено для финансирования закупок оборонной продукции у украинской промышленности, а также у производителей из ЕС и стран Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли, а при наличии обоснования — и из других третьих стран.

«Этот компонент не может финансировать военные расходы, такие как зарплаты военнослужащих», — подчеркнули в Еврокомиссии.

В пояснении говорится, что существенные изменения в планах государственных расходов, к которым относится повышение зарплаты военным, должны сопровождаться дополнительными ресурсами, прежде всего благодаря увеличению внутренних доходов бюджета.

Ранее Украина пыталась договориться с Еврокомиссией о финансировании зарплат военнослужащим за счет кредита ЕС.

Напомним, Европейский Союз не сможет перечислить Украине первый транш в рамках кредитной программы на 90 млрд евро в мае.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что средства европейского займа направят на усиление армии, социальные нужды и развитие оборонного производства.

