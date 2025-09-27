Повышение зарплат военным: что предлагает Зеленский

Деньги / © ТСН

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что финансирование армии, в частности, усиление заработной платы военным, является ключевым элементом гарантий безопасности во время возможного прекращения огня.

Об этом он сказал на брифинге в субботу 27 сентября.

Он четко обозначил финансовую проблему, касающуюся первого пункта гарантий безопасности Украины — нашей армии.

Реклама

«Предполагается усиление заработной платы. Относительно усиления заработной платы во время ceasefire (прекращения огня), в то время, когда присутствует соответственно наших партнеров, то есть гарантии безопасности для Украины. В настоящее время нужно финансировать нашу армию», — объяснил Президент.

Он подчеркнул, что украинского бюджета будет недостаточно на то количество военных, которое необходимо для обеспечения безопасности. Пока вопрос дополнительного финансирования денежного обеспечения воинов «поднимается и уже понимается нашими европейскими партнерами».

Проблема с финансированием военных зарплат усугубляется ограничениями, наложенными международными партнерами. Глава бюджетного комитета Совета Роксолана Подласа подтвердила сложность ситуации, представляя проект бюджета на 2026 год.

Она заявила, что более половины расходов — около 45% — это запланированное денежное довольствие военнослужащих. На закупку и производство вооружения планируется направить рекордные 955 млрд. грн., что составляет треть всех средств на оборону.

Реклама

«В следующем году мы будем отдавать каждую заработанную и одолженную в Украине гривну на нужды нацбезопасности и обороны, потому что международные партнеры не позволяют нам использовать деньги, которые они дают в бюджет, на закупки оружия… и денежное довольствие военнослужащих», — пояснила Подласа.

Напомним, Минобороны обновило порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели или смерти военных в период действия военного положения.