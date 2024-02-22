Повышение зарплат военным-фронтовикам до 200 тысяч: когда рассмотрят законопроект

Повышение зарплат военным до 200 тысяч гривен ежемесячно будет рассматриваться после принятия законопроекта о мобилизации.

Законопроект №11012, которым предлагается повышение ежемесячной зарплаты военным, будет рассмотрен, вероятно, после законопроекта о мобилизации.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский, пишет LIGA.net.

"Есть законопроект о мотивации Романа Костенко. Он есть у нас в комитете. Документ для того, чтобы мотивировать людей, которые будут на первой линии, чтобы получали достойную заработную плату – до 200 000 грн. Этот законопроект мы подали. Сейчас он пока не рассматривается, сейчас – законопроект о мобилизации. Мы будем его рассматривать, вероятнее всего, после мобилизации", – сказал он.

Напомним, один из участников закрытой встречи рассказал ТСН.ua на условиях анонимности, что Владимир Зеленский говорил о том, что украинским защитникам, воюющим на нуле, нужно поднимать денежное довольствие до 200 тыс. грн в месяц.

Позже заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности Юрий Мысягин отметил, что президент говорил о повышении зарплаты военным, кто на нуле уже более двух лет. Но это еще не окончательное решение.

"Сегодня во время вечерней встречи президент сказал, что военным, которые на передовой уже два года необходимо повысить зарплату до 200 000 грн", — рассказал он.

В свою очередь, Юрий Здебский заявил, что поддерживает президента, но вопрос о том, где взять эти деньги – отдельный.

По этому поводу высказался и глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Сейчас продолжается работа рабочих групп в Министерстве финансов. Источники финансирования по всем этим расходам будут рассмотрены Министерством. Ждем их предложения", — сказал он в комментарии LIGA.net.

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