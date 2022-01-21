Повышение зарплаты медикам: Ляшко объяснил, что делать больницам, которым не хватает денег

Ляшко подчеркнул, что новая рыночная заработная плата, недавно установленная правительством, должна быть начислена в каждом медучреждении.

Медицинские учреждения, которым не хватит денег начислить повышенную заработную плату медикам в 13 500 и 20 тыс. гривен, получат дофинансирование по отдельному механизму.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ляшко подчеркнул, что новая рыночная заработная плата, недавно установленная правительством, должна быть начислена в каждом медучреждении.

По его словам, на следующей неделе Национальная служба здоровья (НСЗУ) завершит контрактирование медучреждений на 2022 год.

"Каждое медучреждение получит данные об объемах финансирования нынешнего года по программе медицинских гарантий. И как следствие, будет понимать, какой процент этих средств будет направлен в фонд оплаты труда", — сказал министр.

Ляшко заверил, что больницы, которым не хватит денег на зарплаты, получат дофинансирование по отдельному механизму.

Однако он предупредил: если медучреждения будут искусственно формировать задолженность, чтобы получить дополнительные средства из бюджета, – будут нести ответственность.

В частности, по инициативе Минздрава Госаудитслужба будет проверять каждое медицинское учреждение, которое в своих отчетах будет декларировать неспособность выплатить новую базовую заработную плату. Проверки будут касаться и больниц, которые имеют значительные остатки средств на своих счетах, но при этом не направляют их на финансовое обеспечение медицинских работников.

Напомним, что 12 января Кабинет министров принял постановление о повышении зарплаты не менее 20 тыс. гривен для врачей и не менее 13500 гривен для медицинских сестер.

Однако после поднятия минималки для медиков некоторые руководители коммунальных учреждений начали переводить своих работников на полставки, объясняя это отсутствием средств.

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