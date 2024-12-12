Повышенная потливость ночью и днем – один из признаков сердечного приступа

Медики предупреждают, что чрезмерная потливость ночью и днем должна быть настораживающей. Ведь она может быть одним из неочевидных признаков сердечного приступа и других заболеваний. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Услышав фразу "сердечный приступ", большинство людей представляет себе боль в грудной клетке. Однако существуют и другие неожиданные признаки, предупреждающие о высоком риске инфаркта больше, чем чувство давления в груди.

Кардиологи утверждают, если повышенная потливость проявляется резко и без очевидной причины – это указывает на серьезные проблемы со здоровьем. Если у вас усилилось потоотделение, но вы не занимаетесь чрезмерными физическими упражнениями, а на улице нет жары, нужно немедленно записаться на прием к врачу. Повышенная потливость при сердечном приступе появляется из-за того, что кровь перекачивается через закупоренные холестерином артерии, а это требует от сердца немалых усилий.

Если на улице жара или вы занимаетесь физическими нагрузками и заметили у себя большую потливость, чем обычно, это тоже повод беспокоиться. Этот пот указывает на то, что сердце пытается сохранить баланс температуры тела и очень сильно нагружается.

Повышенная чувствительность может быть также связана с атеросклерозом. В этом случае артерии сужаются из-за накопления у них жировых отложений (так называемые бляшки). Атеросклероз часто означает, что у пациента есть проблемы и в работе сердца. Что связано с высоким риском инфаркта.

Сильная потливость ночью, особенно у женщин, также является мерой предосторожности организма при слабом сердечном здоровье. Эксперты предупреждают, что мокрые от пота простыни или невозможность заснуть из-за потоотделения – один из признаков сердечного приступа. Особенно если вы также замечаете и другие симптомы: