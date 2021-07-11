Повышенное артериальное давление: как правильно выбрать тонометр

Забота — это заказать дедушка тонометр.
Повышенное артериальное давление часто трудно определить. Человек с высоким давлением может испытывать головную боль или слабость, однако такие симптомы не являются специфическими.
Из-за высокого давления возрастает риск развития мозгового инсульта, инфаркта миокарда, сердечной или почечной недостаточности. Именно поэтому важно регулярно контролировать артериальное давление с помощью тонометра, — советует Центр общественного здоровья Украины
- Для пожилых людей лучше всего подойдет полуавтоматический или автоматический тонометр. Он позволит дедушка измерять давление самостоятельно. Его преимущество в наиболее точном результате.
- Позаботьтесь чтобы шрифт на дисплее тонометра был большой и его можно было с легкостью разобрать.
- Некоторые виды тонометров также могут сохранять показатели одного или двух человек, поэтому можно с помощью инструмента контролировать динамику давления сразу нескольких человек.
- Убедитесь, что дедушка умеет правильно измерять давление.
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