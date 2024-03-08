Повышенные штрафы точно более эффективны, чем блокирование счетов: нардеп Чернев – о наказании для уклонистов

Егор Чернев убежден, что блокирование счетов не будет действенной нормой для того, чтобы людей привлечь в военкоматы.

Непосредственный участник работы над законопроектом о мобилизации – заместитель председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев убежден, что повышенные штрафы для уклонистов точно более эффективны, чем блокирование счетов.

Об этом нардеп заявил в интервью "Украинским новостям".

"Моя личная позиция заключается в том, что повышенные штрафы точно более эффективны, чем блокирование счетов, как это предложено в этом законопроекте. Я не считаю, что блокирование счетов будет действенной нормой для того, чтобы людей привлечь в военкоматы. А вот то, что оно точно повлияет негативно на экономику, мы видим сейчас", – отметил депутат.

Чернев объяснил, что "мы просто вынимаем определенное количество денег из экономики, потому что люди снимают их со счетов уже сейчас, даже не имея проголосованного закона".

"Поэтому вряд ли будет реально действенной нормой, а проблемной точно будет для экономики", — сказал он.

Напомним, ранее народный депутат Егор Чернев указал на "дискриминационную норму" в законопроекте о мобилизации.