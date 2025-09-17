Повысится ли рождаемость в Украине после войны: демограф ответил

Младенец / © Pexels

После войны в Украине ожидается временный рост рождаемости. Однако, как отметил заместитель директора Института демографии НАН Украины Александр Гладун, этот всплеск не сможет кардинально изменить всеобщую демографическую ситуацию в стране.

Об этом сообщает Hromadske.

Он объяснил, что подобная тенденция характерна для периодов после социальных потрясений, войн или эпидемий. Такой «компенсационный» рост обычно длится примерно три года, после чего уровень рождаемости возвращается к предыдущим показателям.

По прогнозу Гладуна, незначительное повышение рождаемости будет связано с тем, что пары, отложившие рождение детей из-за войны, начнут реализовывать свои планы. Кроме того, подрастет новое поколение, создающее семьи. Однако, по словам эксперта, ожидать «бэби-бума» не стоит.

Напомним, уровень рождаемости в Украине является критическим. Сейчас на одну женщину приходится около 0,8 ребенка, а до полномасштабной войны этот показатель составил 1,2.

Прогнозы по оттоку украинцев за границу, политика европейских стран, разрешение на выезд для молодых мужчин от 18 до 22 лет и последствия войны для демографии Украины — эти вопросы приобретают все большую актуальность. В то время как некоторые экспертные оценки звучат пессимистично, специалисты призывают анализировать ситуацию с разных сторон.