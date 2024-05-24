Повысят ли налоги в Украине: заявление министра финансов

Сергей Марченко подчеркнул, что "магического решения", одновременно решающего проблемы военного обеспечения и бизнеса, не существует.

Вопрос повышения налогов в Украине пока еще дискуссионный. Но учитывая "безумное" давление на бюджет для обеспечения военных потребностей в условиях войны, правительству придется искать решения.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью "Громадському радіо".

Марченко отказался отвечать на вопрос, как именно могут повысить налоги, чтобы поступления в бюджет могли покрыть дополнительные оборонные расходы, связанные с войной.

"Я бы ушел от ответа на этот вопрос на данный момент, потому что для того, чтобы что-то предлагать, надо это правильно просчитать и дальше быть готовым это защищать", – пояснил министр свою позицию.

Он добавил, что так или иначе, власти придется "дать ответ" – отреагировать не изменившиеся за годы войны реалии.

"Национальная стратегия доходов, к сожалению, не предполагала повышения уровня налогообложения на первом этапе. В первую очередь предполагалось усиление роли ключевых администраторов, создание вопросов доверия между бизнесом и властью в вопросах уплаты налогов и их администрирования. Но реальность другая. И то, что полгода назад было очевидным, сейчас перестало быть таким", – отметил Марченко.

По мнению министра, Украина сейчас испытывает "безумное дополнительное давление" с точки зрения необходимости обеспечения военных расходов именно за счет внутреннего ресурса.

"К сожалению оно [давление на бюджет – ред.] есть, и оно должно получить ответ. Но ответ – это комплексное решение. Это не может быть одно магическое решение", – подытожил Сергей Марченко.

Напомним, финансирование военных нужд Украины происходит за счет внутренних источников, для этого нельзя взять средства у западных партнеров. По мнению главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, государству придется повысить налоги, чтобы собрать еще 300 млрд грн на нужды армии.

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