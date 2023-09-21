Повысят ли тарифы для населения: в Минэнерго сделали заявление

По словам министра, Украина будет обеспечена всем необходимым как углем, так и газом.

Увеличение тарифов за коммунальные услуги для населения не планируется. В частности, до конца декабря 2023 будет действовать положение о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии (ПСО) относительно обеспечения доступной электроэнергией.

Об этом сообщили Министерство энергетики Украины и глава энергетики Украины Герман Галущенко.

"Пока нет никаких планов по увеличению тарифов на электроснабжение для бытовых потребителей. И мы будем продолжать действие ПСО до конца отопительного сезона. Поэтому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается", — подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, энергосистема Украины полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода с точки зрения обеспечения ресурсами, подготовленности генерации и системы передачи.

"Единственный фактор, который может повлиять на отключение электроснабжения – это атаки врага. Мы делаем все, чтобы такие отключения, если они будут следствием атак, были краткосрочными. Для этого уже наработано огромное количество решений, которые мы испытали и прошлой зимой, и сейчас мы их модифицировали для того, чтобы максимально снабдить потребителей электроэнергией", – отметил он.

Галущенко акцентировал, что в Украине продолжается самая масштабная за всю историю независимости ремонтная кампания на энергообъектах. В пределах до начала ОЗУ планируется завершить ремонты и восстановление объектов генерации и передачи.

По ресурсам, по словам министра, Украина будет обеспечена всем необходимым, как углем, так и газом. Из-за высоких температур в последние два месяца лета запасы угля на складах несколько упали, но уже сейчас заключены соответствующие контракты, в частности на импорт, и углем в необходимом объеме мы будем полностью обеспечены.

"Газа в хранилищах мы сегодня имеем почти 15 млрд кубов — это даже больше, чем было запланировано на начало отопительного сезона. Поэтому с ресурсами проблем не будет", — заверил министр.

Тем временем гражданам Украины будут по-новому считать распределение газа.

Также украинцам возвращают деньги за одну из коммунальных услуг: как это сделать читайте в новости.

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