Повысят ли тарифы на свет и тепло: украинцам объяснили

Информация о подготовке новых законодательных инициатив для повышения тарифов на электроэнергию и отопление для населения недостоверна. Центр противодействия дезинформации (ЦПД) совместно с Министерством энергетики Украины опровергли сообщения, активно распространяющиеся в социальных сетях, отметив силу моратория.

Об этом сообщили в Telegram-канале ЦПД.

В министерстве утверждают, что тарифы на тепло, горячую воду и газоснабжение для бытовых потребителей останутся неизменными. Соответствующий запрет на повышение цен действует с 2022 года и будет оставаться в силе в течение всего периода военного положения. А также в течение шести месяцев после его отмены. Пока никакие решения о пересмотре стоимости коммунальных услуг для населения не рассматриваются.

Отдельное внимание в ЦПД было уделено манипуляциям вокруг законопроекта №13219, который авторы фейков называли основанием для роста цен. На самом деле, документ касается только условий производства «зеленой» энергии и не имеет отношения к бытовым потребителям.

Фейк о повышении тарифов

«Расчеты с ВИЭ никоим образом не влияют на тарифы для населения, поскольку фиксированная цена для бытовых потребителей обеспечивается через механизм возложения специальных обязанностей на „Энергоатом“ и „Укргидроэнерго“, что никак не связано с поддержкой „зеленой“ генерации», — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Эксперты отмечают, что любые изменения в системе поддержки производителей возобновляемой энергии не отразятся на кошельках украинцев. Утверждение о намерении переложить долги перед «зеленой» генерацией на плечи населения ложно. Граждан призывают критически относиться к информации в соцсетях и доверять только официальным источникам.

Напомним, Национальный банк Украины опубликовал новый прогноз по стоимости коммунальных услуг. Хотя до конца отопительного сезона тарифы останутся стабильными, энергосистема нуждается в миллиардных инвестициях для восстановления после обстрелов.

Ранее глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Жупанин заявлял, что украинские власти находятся под давлением международных партнеров относительно приведения тарифов на коммунальные услуги до рыночного уровня.

Кроме того, в ближайшие месяцы пересмотр тарифов для основной категории потребителей не предусматривается.