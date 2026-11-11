Повысят ли зарплаты военным в 2027 году: в Раде объяснили, от чего это зависит

Зарплаты военных / © ТСН.ua

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В Украине идет работа над госбюджетом на 2027 год. Один из самых сложных вопросов — где найти средства, чтобы повысить зарплаты военным внутри страны, не рассчитывая на помощь Запада.

Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Алексей Леонов для «Мы-Украина».

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По словам нардепа, вопрос выплат для защитников является одним из самых сложных. Парламент уже проголосовал соответствующую правку и передал ее в Кабмин, чтобы правительство рассмотрело повышение зарплат.

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«Конечно мы должны сделать все возможное для того, чтобы найти финансирование именно внутри страны, а не рассчитывать в очередной раз на внешнюю помощь и ожидать, что президент и дипломатический корпус будут искать на эти вопросы деньги», — отметил Алексей Леонов.

В Раде отмечают, что деньги нужно искать внутри страны. Украина не имеет права тратить международную помощь на выплаты военным.

Зарплаты военных — последние новости

Напомним, бюджетный комитет Рады принял важное промежуточное решение по выплатам военным. Депутаты единодушно поддержали правку №1279, предусматривающую повышение зарплат для защитников.

Ранее в сентябре депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Кицак заявил, что в госбюджете не хватает около триллиона гривен даже для покрытия текущих выплат военнослужащим.

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